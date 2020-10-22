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22 Ekim 2020 Perşembe 14:03 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. 22 Ekim 2020 tarihli PPK kararına göre, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 10, 25'te sabit tutuldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. 22 Ekim 2020 tarihli PPK kararına göre, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 10,25'te sabit tutuldu. 

Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlendi.

Faiz artış beklentileri 1 ile 3 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 1,75 puan seviyesindeydi.

Merkez Bankası politika faizini 2018 Eylül ayından sonra ilk kez geçen ay artırmış, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

Yurt içinde faiz kararı öncesinde dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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