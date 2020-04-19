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  3. Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklama

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklama

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklama

Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz. Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz adımlar zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir' dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz. Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz adımlar zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir' dedi.

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