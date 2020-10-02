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02 Ekim 2020 Cuma 14:48 | Son Güncelleme:

Merkel: Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz

Merkel: Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istediğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderler zirvesinde yaptığı açıklamada Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de ikinci günü yapılan AB liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama yaptı.

Merkel açıklamasında, "AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile yeniden tartışmak istiyoruz. Doğu Akdeniz konusunda, Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarına saygı duyulması gerektiğini ancak Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Editör:<div><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></div><p>Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a

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