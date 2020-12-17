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17 Aralık 2020 Perşembe 14:14 | Son Güncelleme:

Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı

Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kura çekiminin "usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kura çekiminin "usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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