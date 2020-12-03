Menajerimi Ara dizisi 15.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu! Heyecan devam ediyor

Menajerimi Ara dizisi 15. bölümü ile StarTv'de yayın tarihi ve saatinde kaldığı yerden devam edecek. Son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Menajerimi Ara 14. bölümüyle 30 Kasım Pazar günü ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Dicle’nin kovulmasının ardından, Beren’in Berlin Ajans’a geçmesi damga vurdu. İşte Menajerimi Ara dizisi son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı..



MENAJERİMİ ARA DİZİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Dicle’nin kovulmasının ardından, Beren’in Berlin Ajans’a geçmesi Ego Ajans’ta bütün dengeleri değiştirir. Feris, Dicle’nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken, oyuncusu Ozan Dolunay’ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirir.



‘Peri Masalım’ dizisinin takipçileri sürpriz bir istekle ajansı basınca, Çınar farklı bir yol denemek zorunda kalır. Dicle’nin tekrar ajansa dönmesi için harekete geçen Emir ve Barış, hiç beklemedikleri engellerle karşılaşır.



Dicle’nin Barış’la ilgili öğrendiği gerçekler ise onu bir kez daha derinden etkiler. Serkan, Ego’nun sürpriz bir oyuncusuna bir adım daha yaklaşırken, tehlikenin farkında olan Kıraç, Serkan’la yüzleşir. Serkan’ın Dicle’yle ilgili büyük hamlesi ise merak konusudur.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Dünyada yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören ‘Call My Agent’ isimli dizinin Türkiye uyarlaması olan ‘Menajerimi Ara’ dizisi ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla masaya yatırıyor.



Dizide; İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizide Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncular rol alıyor.

MENAJERİMİ ARA 15. BÖLÜM FRAGMANI

