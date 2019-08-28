Memur ve memur emeklisi zam oranları açıklandı! İşte 2020-2021 memur maaş zammı

Memur maaş zammı belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.

2020 VE 2021 İÇİN MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN KARAR VERİLDİ

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.



MEMUR SEN AÇIKLAMA YAPTI



Memur Sen ise zam kararının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yetkili konfederasyon Memur-Sen olarak bu değerlendirmeleri Perşembe (29.11.2019) günü saat 11´00'de Genel Merkezimizde kamuoyu ile paylaşacağız." denildi.

(AA)