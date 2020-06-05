Meltem Taylan Aydın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan isimlerden biri oldu. Daha önce de önemli görevlerde yer alan Aydın’ın atama kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kararın ardından Meltem Taylan Aydın'a dair araştırmalar da hız kazandı. Meltem Taylan Aydın kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Meltem Taylan Aydın nerelidir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Meltem Taylan Aydın hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MELTEM TAYLAN AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Meltem Taylan Aydın, 1973 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanan Meltem Taylan Aydın, lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yaptı ve 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi.

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Harvard Extension School'da İşletme yüksek lisans programına devam etmektedir. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve 16 Ekim 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Türkiye Halk Bankası AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.