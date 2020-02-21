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  3. Meltem Şişli'ye 9 yıl hapis istemi! İBB'den istifa etmişti...

Meltem Şişli'ye 9 yıl hapis istemi! İBB'den istifa etmişti...

Meltem Şişli'ye 9 yıl hapis istemi! İBB'den istifa etmişti...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin, İSMEK’te çalışan başörtülü çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hilal YILDIRIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı katılan, 19 kişi de mağdur olarak yer aldı. İddianamede, Şişli’nin 19 mağdura karşı “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçunu işlediği belirtilerek 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 


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