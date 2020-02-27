Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1681
  • 6,7508
  • 326.634
  • 113760
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

İSMEK’in kadın yöneticilerine yönelik sözleri nedeniyle tartışma yaratan Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi.

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan iddianame düzenlenmişti. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianame son dakika kabul edildi. Şişli’nin ilk duruşması 17 Haziran günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

 


Pişti oldular
Bensu Soral köpeğinin kılığına girdi
Bergüzar Korel çıldırdı: Bedduanın en büyüğünü ediyorum!
Zor günleri geride bıraktılar
İtalya'daki programı reyting rekoru kırdı!
<p>Alınan bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi'nde ismi öğrenilemeyen görevli bir polis iş çıkışı evin

İstanbul'da bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından ayağından vuruldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Öldükten sonraki 10 dakikada neler oluyor?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları