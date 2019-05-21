Meltem Cumbul'dan iptal olan İstanbul seçimlerine Başakşehir göndermesi!

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan ve ekranlarda uzak duran Meltem Cumbul daha önceki seçimlerde HDP lehine söylemleriyle gündeme gelmişti.

Meltem Cumbul bu seferde sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla tekrar edilen İstanbul seçimlerine Başakşehir futbol takımı üzerinden gönderme yaptı. "Başakşehir şampiyon olmadığı İçin maç tekrar edilmeyecek değil mi ?" ifadelerini kullandı. Takipçilerinin tepkisini çeken paylaşıma Erdoğan'ın Galatasaray'ı tebrik ettiği gönderi etiketlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN GALATASARAY'I TEBRİK ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.

(Haber 7)