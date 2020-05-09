Meleklerin arasına düştüm

Yurdu çok beğendiğini kaydeden Atabey, “Meleklerin içerisine düştüm. Bu kadar hizmet, bu kadar ilgi hiç aklımdan geçmezdi. Karantina çok güzel geçiyor. Her şeyi ile 4 dörtlük geçiyor. Vatandaşlar da korkmasınlar karantina diye. Korkulacak bir şey yok. Burası çok güzel” şeklinde konuştu.

Almanya’dan gelen 72 yaşındaki Leylim Erdoğan ise Almanya’da çocuklarının yanına gezmeye gittiğini söyledi.

VATANA KURBAN OLURUM



Herkese teşekkür eden Erdoğan, “Çok şükür Allah’ıma. Bugüne bize gösterdi. Buradaki herkes kardeş gibiydiler. Vatanımıza kurban olurum. Oradayken her zaman vatanı istedim. Bu virüs dolayısıyla 4 ay orada kaldım. Gelirken de hiçbir sıkıntı çekmedim, Allah herkese sağlık, mutluluk, huzur versin” ifadelerini kullandı.