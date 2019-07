Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'de 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayları dakika dakika anlatan fotoğraflardan oluşan serginin açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe şunları söyledi: “Bir yanımızda kapanan köprü manzaralarının, bombalanan şehirlerin hüznü; öbür tarafımızda bütün bu manzarayı sadece saatler içinde değiştirebilmenin coşkusu var. Bir yanımızda gerçek bir askeri temsil eden Ömer Halisdemir'i kaybetmenin hüznü var; diğer yanımızda bu ülkenin düşmanlarının paralı askeri Semih Terzi'yi avlamanın kıvancı

Bir yanımızda dünyaya bir iki saat içinde rezil olmanın utancı, diğer tarafta Ortadoğu'dan Afrika ve Asya'ya kadar dünyanın bütün esir tutulan halklarına model olacak bir direniş sergilemenin vermiş olduğu iftihar 15 Temmuz tankların insanları ezdiği bir gece olarak anlatılmasın: O gece bir işgal girişimine karşı doğrudan milletin çıplak eliyle silahları erittiği, tankları ezdiği bir gündür. 15 Temmuz; tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi ailesinden helallik alarak çıktığı yoldan bir daha geri dönmeyi düşünmeyenlerin destanıdır.



15 Temmuz; tankın değil halkın, tüfeğin değil imanın kazandığı, tüm karanlıklara karşı aydınlık bir başlangıçtır.

Bu milletin hür iradesine her dönemde bir darbe indi ama 15 Temmuz’da yüreğinde iman olanlar yüreksiz silahlara direndi. Geçit vermedi. O gece; İstiklal Marşı'nın kelime kelime, yeniden yazıldığı gecedir. 15 Temmuz, dünyanın şer güçlerinin bir araya gelip yazdığı bir hezimet hikâyesidir. Sadece bir gecede bitti hain tuzak Her köşesinde, genciyle yaşlısıyla, kadını erkeğiyle ölümü bayram sayan Büyük ve Asil Türk Milleti'nin 251 şehit ve yüzlerce gazisi ve ardındaki milyonlarla yazdığı büyük destan sadece birkaç saat sürdü Tıpkı Malazgirt'teki gibi. Bir millet ayağa kalkmıştı O gece.

O gece “korku” bu halktan, bu cesur halktan korktu. Tankın, makineli tüfeğin, uçağın, helikopterin üzerine nasıl yürünürse öyle yürüdü bu halk o gece. Maddi, manevi varlığını nasıl elde ettiyse dişiyle, tırnağıyla, O geceki yürüyüş ile de bu değerlerini ve evladını aynı emekle korudu.



Herkes gördü ki, Türk milleti kanlarıyla suladığı bu vatanın bir karışını bile hainlere teslim etmez. Ve yine gördüler ki, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hâkimiyetine girmez. Aramızda ayrılıklar yaratmak isteyen tüm güçler gördüler ki, bu millet bir bütündür, bölünmez. Ezanı susturmamak, bayrağımızı indirtmemek, vatanımızı böldürtmemek, devletimize sahip çıkmak için kararlı hareket ettiğimiz gündür.



"BÜTÜN MİLLET BİR OLDU İZİN VERMEDİK"



Dünya öğrendi; Vatan nedir? Kahramanlar için, ölümün yaşamaktan daha güzel olduğu anlaşıldı o gece Arjantin'den Çin'e, Kutuplardan Afrika'ya her ülke, her millet şahidiydi bu göz yaşartan kahramanlığın Vatan, uğrunda can verilen mukaddes yurttur, kanla aldık canla veririz dediler ve ölüme gülümseyerek gittiler ”

15 Temmuz gecesi yaşananları unutmamak ve unutturmamak için bundan sonraki yıllarda da Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak etkinliklerine devam edeceklerini sözlerine ekleyen Rektör Yardımcısı Pençe, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından sergide yer alan eserler gezildi. Sergi, 18 Temmuz 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.