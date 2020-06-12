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  3. Meksika'da koronavirüs bilançosu açıklandı
12 Haziran 2020 Cuma 08:42 | Son Güncelleme:

Meksika'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Meksika'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Son Dakika Haberleri.. Meksika'da son 24 saatte 587 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 587 artarak 15 bin 944'e yükseldi. Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 790 artışla 133 bin 974'e çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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