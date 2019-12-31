Mekkenin Fethi Mesajları

Mekke'nin fethi tarihi nedir? Mekke'nin fethi ne zaman?

Mekke’nin fethinden kısa bir süre önce Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında Hudeybiye antlaşması imzalanmıştı. Fakat müşrikler bu antlaşmaya bağlı kalmadılar ve antlaşmaya aykırı bir şekilde Müslümanlarda olan Huzaa kabilesine saldırı düzenlediler.

Yapılan saldırının ardından Hz. Muhammed, Mekke’ye haber göndererek öldürülenlerin kan bedellerini istedi ya da başka bir seçenek olarak saldırıyı yapan kabileyle ittifakın sona erdirilmesini yoksa Hudeybiye antlaşmasının sona ereceğini ve savaş ilan edeceklerini söyledi.

Mekkeliler Hz. Muhammed’in teklifini geri çevirdi. Sonrada Mekkeliler fikirlerini değiştirseler de olumlu bir sonuç çıkmadı.

31 Aralık 630 günü İslam ordusu savaşa hazırlandı. Hz. Muhammed askerlere; “Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz ve hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz.” emrini verdi.

Hz. Muhammed orduya hareket emri verdikten sonra Fetih suresi okundu ve Mekke’ye girildi. Dört kola ayrılan İslam ordusunun üç kolu herhangi bir direnişle karşılaşmadı ancak bir İslam ordusu gelen saldırıyı püskürttü.

Hz. Muhammed Mekke’ye girdiğinde genel af ilan etti ve kimseye zarar verilmeyeceğini söyledi. Akabinde içinde 360 put barındıran Kabe’ye gidildi ve putlar birer birer devrildi. Sonra Hz. Muhammed, Müslümanlarla Kabe’yi tavaf etti.

Mekke’nin fethinden sonra Hz. Muhammed Kabe’de ilk hutbesini okudu.

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN?

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethi olayı.

Bir süre önce Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırdı.

İslam peygamberi Muhammed Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını bildirdiler. Mekkeliler daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanları bir barışa ikna etmesi için Medine'ye gönderdiler. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

İslam peygamberi Muhammed, Hicret'in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı (1 Ocak 630). 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe'yi tavaf etti.

Mekke’nin Fethi, 11 Ocak 630’da (Hicri 20 Ramazan 8) Müslümanların, Kureyşlilerin elindeki Mekke’yi fethi olayı.