Mehmet'in 300 bin liralık ilacını SGK karşılayacak

İstanbul’da yaşayan Derya ve Onur Yeter çiftinin 5 yaşındaki çocukları Mehmet Emin Yeter’e 2019’da nöroblastom teşhisi kondu. Tedavisi için ailesiyle İzmir’e gelen ve DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatan Mehmet Emin Yeter için uygulanan kemoterapi ve cerrahi operasyonlar hastalığın ilerlemesini durduramadı. Yeter’in tedavisi için gerekli olan yaklaşık 38 bin avro (300 bin lira) bedelli ilacı, ailesi kendi imkanlarıyla sadece 1 ay tedarik edebildi. Aile, ödenen ilaç bedelinin faiziyle birlikte ve tedavi boyunca kesintisiz ödenmesi için SGK’ya başvurdu ancak reddedildi.

YAVRUMU YAŞATACAK



Bunun üzerine aile, Ankara 13. İş Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Talebi inceleyen mahkeme, talebin kabulüne, davacının ilaç bedelinin karşılanması talebinin reddine yönelik işlemin durdurulmasına ve doktor raporunda gerekli görülen tedavi süresince ilacın SGK tarafından karşılanmasına hükmetti. Baba Onur Yeter, “Bu ilacın bir an evvel tedarik edilmesi benim yavrum ve yavrum gibi aynı rahatsızlığa sahip olanlar için çok lazım. Başka bir yolumuz ve çıkışımız yok” dedi.