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27 Ekim 2020 Salı 00:17 | Son Güncelleme:

Mehmetçik'ten zırhlı okul servisi

Mehmetçik'ten zırhlı okul servisi

Suriye'deki terör baskısından ve zulmünden kaçarak okullarına dönen çocuklara Türk Silahlı Kuvvetleri kanat geriyor.

Suriye’de yaşanan çatışmalar sonucu yıkılan ya da hasar gören okullar onarılarak, okula gelecek çocuklar tehlikelere karşı zırhlı araçlar ile taşınıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Eğitim her çocuğun hakkıdır! Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Rasulayn’daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP’lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor” ifadelerine yer verildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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