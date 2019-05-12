Mehmetçik'in sınırda yaptığı 'Annem' koreografisi izlenme rekorları kırdı
SURİYE sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler gününü unutmadı. 'Annem' koreografisi oluşturup, hep birlikte Komando Marşı okuyan Mehmetçiklerimizin videosu büyük beğeni topladı.
?Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu. Mehmetçik, önünde Türk bayrağı açtıkları koreografi kapsamında hep birlikte Komando Marşı'nı okudu. Askerler, yüksek sesle okudukları marşın ardından tek ağızdan "Annem, Anneler Günün kutlu olsun" dedi.
DHA