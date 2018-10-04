Mehmetçik'in hayvan sevgisi büyük beğeni topladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Sosyal medya hesabından özel günlere ilişkin zaman zaman paylaşımlarda bulunan TSK, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü unutmadı.

Hayvanları Koruma Günü paylaşımı, büyük beğeni topladı.

Twitter hesabından yapılan ve askerlerin avuçlarında bir kediye süt verdiği fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı.

(AA)