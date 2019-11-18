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  3. Mehmetçik, Rasulayn'ın köyüne elektrik götürdü

Mehmetçik, Rasulayn'ın köyüne elektrik götürdü

Mehmetçik, Rasulayn'ın köyüne elektrik götürdü

Mehmetçik, Rasulayn’da elektriğin ve suyun olmadığı Nukra köyüne 75 kilowatlık elektrik jeneratör kurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da elektriğin ve suyun olmadığı Nukra köyüne 75 kilowatlık elektrik jeneratörünün kurulumunun yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Rasulayn’da Nukra köyünde kahraman Mehmetçiğin bölge halkının elektrik ve suya ulaşması için yaptığı çalışmalara yer verdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn’a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 kilowatlık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı.”


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