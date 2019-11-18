Mehmetçik, Rasulayn'ın köyüne elektrik götürdü

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da elektriğin ve suyun olmadığı Nukra köyüne 75 kilowatlık elektrik jeneratörünün kurulumunun yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Rasulayn’da Nukra köyünde kahraman Mehmetçiğin bölge halkının elektrik ve suya ulaşması için yaptığı çalışmalara yer verdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: