Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,896
  • 6,5048
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Öğretmenlerin Mehmetçik'e desteği Twitter'da ilk sıraya çıktı

Öğretmenlerin Mehmetçik'e desteği Twitter'da ilk sıraya çıktı

Öğretmenlerin Mehmetçik'e desteği Twitter'da ilk sıraya çıktı

Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca çarpışan askerlerimize öğretmenlerden tam destek geldi. Twitter'da öğretmenler tarafından başlatılan #ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında hashtag'i TT olurken, destek mesajları 100 bine ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Twitter üzerinden başlatılan "#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında" etiketli paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

Öğretmenlerin, Mehmetçik'in yanında olduğunu göstermek için başlattığı paylaşımlar kısa sürede Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti. Paylaşımların başlamasının ardından aynı etiketle on binlerce Tweet atıldı.

Paylaşımlara, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, il ve ilçelerin milli eğitim müdürleri, eğitim sendikalarının temsilcileri ile öğretmen adaylarından da destek geldi.

- "Milli Eğitim Bakanlığının her ferdinin duaları sizinle"

Selçuk, "#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı için sınırda olan Türk ordusunun kahraman evlatları Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ferdinin duaları sizinle." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da, "Vatan hastalığını yüreğinde hisseden, vatanını, milletini korumak için sınırda olan bütün Mehmetçikler'i Rabbim muzaffer kılsın. Bu necip milletin kıyamete kadar tedavisi mümkün olmayan tek bir hastalığı vardır: Vatan hastalığı." paylaşımında bulundu.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bergüzar Korel'e koruma kararı!
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
<p>Türkiye´nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve

Fırat´ın Doğusunda YPG/PKK´nın Kazdığı Tünel Ortaya Çıkarıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek?

TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak