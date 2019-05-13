Mehmet Tevfik Göksu'dan CHP'ye ayar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, YSK'nın hukuki kararı sonrası CHP'den gelen tepkilere çok sert şekilde cevap verdi. İBB Meclisinde yaptığı konuşma büyük alkış alan Göksu'nun açıklamaları sosyal medyada da büyük beğeni topladı.