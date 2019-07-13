Mehmet Şevket Eygi hayatını kaybetti... Mehmet Şevket Eygi kimdir, kaç yaşındaydı?

Kalp yetmezliği tedavisi gören Mehmet Şevket Eygi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Şevket Eygi hakkında aramalar yapılmaya başlandı.

CENAZESİ FATİH CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK

Mehmet Şevket Eygi'nin cenazesi 13 Temmuz Cumartesi günü (bugün) ikindi namazını müteakiben Fatih Camii’nden kaldırılacak.

MEHMET ŞEVKET EYGİ KİMDİR?

Gazeteci-yazar. 7 Şubat 1933, Ereğli / Zonguldak doğumlu. Anne tarafından dedesi Kolağası Neşet Bey'in torunu, öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Öğrenimine 1940 yılında Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Burada Ünlü kaleci Turgay Şeren, milletvekilliği yapmış fabrikatör Memduh Gökçen, sınıf arkadaşları oldu. Lise döneminde Abdi İpekçi, Mümtaz Soysal ile birlikte okudu. Fransızcayı mükemmel bir seviyede öğrendiği bu okulda Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Birinci TBMM'de Aydın Mebusu olan Enver Tekand, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli hocalardan ders aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.