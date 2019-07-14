Mehmet Öz kardeş tehdidine karşı bu defa koruma istedi

NESLiHAN KESKiN

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Mehmet Öz, dilekçesinde “7 ay önce vefat eden babam Mustafa Öz’ün ardından kardeşimle aramızda vasi tayini, terekenin tespiti davaları açıldı. Bu yüzden aramızda husumet oluştu. Kardeşim Nazlı Öz, beni bıçakla tehdit edip yaralama teşebbüsünde bulundu” dedi.

EVDE SİLAH VAR, GİREMİYORUM

Annesinin de yaşadığı Sarıyer’deki eve kardeşi yüzünden giremediğini belirten ünlü kalp cerrahı, “Evde silahların bulunması ve kardeşimin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle konuta girememekteyim. Bu tehditlerin gerçekleşme ihtimaline karşı korunma talep ediyorum” ifadesini kullandı.

3 AY UZAKLAŞTIRMA

Mahkeme, Nazlım Öz’ün 3 ay süreyle Mehmet Öz ile Sarıyer’deki ikametten uzaklaştırılmasına ve bir sağlık kuruluşunda tedavisinin sağlanmasına karar verdi. Ayrıca Mehmet Öz’ün eşyalarına ve diğer eşyalara zarar vermemesine, şiddet tehdidi, aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmamasına, silahları güvenlik güçlerine teslim etmesi de kararda yer aldı.