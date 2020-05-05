Mehmet Keskin: Toplu iftar yaptılar yine vakalar çıktı

Bursa’da AK Partili Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin: “Maalesef koronayla el ele iftar programlarına son zamanlarda ilçemize özellikle hafta sonlarında Bursa’dan çok sayıda vatandaşımızın geldiği gözlemlenmiş olup, salgınla ilgili vakalarda da artış olmaya başlamıştır. Tam bu işten kurtulduk derken maalesef yine pozitif vakalarla karşılaştık. Lütfen bu konuda hassas davranalım.”