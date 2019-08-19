Van Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez kimdir? Van Belediye Başkanlığına Mehmet Emin Bilmez atandı!

Mehmet Emin Bilmez kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor Van Büyükşehir Belediyesine yapılan operasyonda İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı. Van valisi Mehmet Emin Bilmez; Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atandı. Bu haberden sonra Mehmet Emin Bilmez kimdir? diye merak ediliyor. İşte yanıtı...

MEHMET EMİN BİLMEZ KİMDİR?

01.02.1966 tarihinde Bingöl ili, Solhan ilçesi, Mutluca köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, orta öğrenimini Bingöl İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesi'nde okudu. 1989 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını yaptı.

24.12.1990 tarihinde Elazığ kaymakam adaylığına atandı. 1 yılı İngiltere'de olmak üzere 3,5 yıl süren kaymakamlık stajından sonra, sırasıyla kaymakam olarak Rize-İkizdere, Elazığ-Ağın, Van-Muradiye ve Konya-Sarayönü ilçelerinde çalıştı. 2005 yılında Ankara ve Edirne'de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptı. 01.09.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanı olarak atandı. İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanı olarak üç yıl çalıştıktan sonra 15.04.2011 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 10.09.2016 – 21.06.2017 tarihleri arasında Mahalli İdareler Genel Müdürü Vekilliği yaptı. 13.06.2017 - 26.12.2018 tarihleri arasında Ardahan Valiliği Yaptı.

26 Aralık 2018 Tarih ve 2018/260 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Valiliğine atanan Vali Bilmez evli ve 3 çocuk babasıdır.