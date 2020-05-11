Mega kentte 'kontrollü sosyal hayat'ın ilk günü başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında bazı alanlarda normalleşme adımlarıyla bugün "kontrollü sosyal hayat"a geçen kent, toplu taşımada bazı noktalarda yoğunlaşma görülse de güne sakin başladı. Metrobüs, tramvay, otobüs duraklarının kesişme noktası Cevizlibağ'da bugün yolcu sayısı arttı. Daha önce önlemler kapsamında neredeyse boş olan toplu taşıma araçlarında artan yolcu sayısına rağmen sosyal mesafeye uymaya çalışıldığı ve yolcuların maske kullandığı görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Beylerbeyi girişinde yoğunluk gözlendi.

TEM OTOYOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

İşlerine gitmek için sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevkiinde yoğunluğa neden oldu. İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu saat 10.30 sıralarında yüzde 24 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA HAREKETLENMELER BAŞLADI

Metrobüs, tramvay, otobüs duraklarının kesişme noktası Cevizlibağ'da ise bugün yolcu sayısı arttı. Daha önce önlemler kapsamında neredeyse boş olan toplu taşıma araçlarında artan yolcu sayısına rağmen sosyal mesafeye uymaya çalışıldı ve yolcular maske kullandı.

Anadolu Yakası'nda, Kadıköy'de trafikte yoğunluk görülmezken, otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısında kayda değer artış gözlenmedi. Yolcuların maske kullandığı görüldü.

Üsküdar Meydanı'nda sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu oldu. İlçedeki vapur ve motor iskelelerinde, sabah işe gidiş saatinde yoğunluk görüldü. Yolcular vapurda sosyal mesafeye uyarak seyahat etti. Vapur iskelelerinde maskesi olmayanlara maske verildi. Turnike bölgelerinde dezenfektanlar yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre saat 10.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 24 oldu.

AA