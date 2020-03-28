Meflokin nedir? Meflokin ilacı koronavirüs tedavisinde kullanılır mı?

Meflokin nedir? Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs tedavisinde kullanılabilecek bir ilaç bulduklarını aktardı. Meflokin koronavirüs tedavisinde kullanılır mı? Rusya, 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında korona virüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi." dedi. Meflokin ilacı hakkında detaylı bilgi haberimizde.

MEFLOKİN NEDİR?

Rusya, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs için ilaç bulduğunu bildirdi. Meflokin, sıtmayı önlemek veya tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Önleme için kullanıldığında, tipik olarak potansiyel maruziyetten önce başlar ve potansiyel maruziyetten sonra birkaç hafta devam eder.

Rusya tarafından Çin'de başlayan Korona virüsüne karşı uzun süredir üzerinde çalışılan ilaç ve aşı çalışmalarından sonuç alındığı açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada FMBA'nın yeni tip corona virüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

MEFLOKİN HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMA



Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya, FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında korona virüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi. Yüksek seçicilikteki ilaç Korona virüsün hücrelerdeki enfeksiyonunu takiben hücre kültürlerinde gözlenen mikroskobik değişiklikleri yok eder ve yeni bir bakteriyel viral oluşumunun önüne geçe ve bağışıklığı arttırır. Bu ilaç akciğerlerdeki virüse karşı etkili bir tedavi sağlayacaktır” denildi.

MEFLOKİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Yaygın yan etkiler arasında kusma, ishal, baş ağrısı ve döküntü bulunur. Ciddi yan etkiler arasında depresyon , halüsinasyonlar ve anksiyete gibi potansiyel olarak uzun vadeli zihinsel sağlık sorunları ve zayıf denge , nöbetler ve kulaklarda çınlama gibi nörolojik yan etkiler bulunur