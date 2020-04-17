Medcezir ne demek? Medcezir kelime anlamı nedir? İşte yanıtı

Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Medcezir dizisi bugün yeniden ekranlara geliyor. 2013 ve 2015 yıllarına damgasını vuran diziye adını veren "Medcezir" kelimesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Medcezir ne demek? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İşte merak edilen kelimenin anlamı haberimizde..

MEDCEZİR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu verilerine göre Metcezir olarak bilinen bu kelime, gelgit manasını taşımaktadır. Met kelimesi uzatma ve çekme anlamına gelmektedir. Cezir kelimesi ise czr kökünden gelmektedir. Suyun çekilmesi ve sığlaşması anlamına gelmektedir.