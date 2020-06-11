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  3. Meclis'te yumruk yumruğa kavga
11 Haziran 2020 Perşembe 01:48 | Son Güncelleme:

Meclis'te yumruk yumruğa kavga

Meclis'te yumruk yumruğa kavga

TBMM Genel Kurulu, önceki akşam karıştı.

 Sayıştay Başkanlığı’nda boş bulunan 5 üyelik için yapılan oylamada CHP, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki olarak kabinlerde yavaşlatma eylemi yaptı. Normalde 45 dakika sürecek oylama yaklaşık 3,5 saat sürdü. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sert tepki verdi. MHP milletvekili Olcay Kılavuz, Özel’e ve CHP milletvekili Ulaş Karasu’ya yumruk attı. Uzun süren kavga güçlükle yatıştırıldı.

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