Meclis tatile girdi mi? 2019 yılında TBMM ne zaman açılacak?

Meclis tatile girdi mi? ve 2019 yılında TBMM ne zaman açılacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen 11. Kalkınma planı görüşmesi gerçekleşti. Yapılan görüşme sonrası, meclisin tatile girmesi bekleniyordu. Meclis görüşme sonrası tatile girmiş bulunuyor. TBMM 2. yasama döneminde toplam 37 kanun çıkartıldı. Beklenen bazı konular gündeme gelmedi. Haberin detaylarını sizler için derledik...

MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri düzenlendi. Bu görüşmelerin ardından TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi. Mecliste tatil başladı ancak bazı komisyonlar ara vermeden çalışmaya devam edecek.

2019 YILINDA TBMMNE ZAMAN AÇILACAK?

Uzun bir çalışma döneminin ardından meclis 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi. Yeni dönemin 1 Ekim'de başalaması bekleniyor.

MECLİS TATİLDEYKEN ÇALIŞACAKLAR

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar ile bazı komisyonların Meclis tatildeyken çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunun bazı komisyonların Meclisin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yer aldı. Söz konusu kararlar doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu Meclisin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilecek.