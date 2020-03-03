Meclis kapalı oturumu nedir? Meclis (TBMM) kapalı oturum nasıl yapılır? İşte yanıtı

Meclis kapalı oturumu nedir, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Meclis kapalı İdlib oturumu saat 15:00'te gerçekleşecek. Oturumda "Bahar Kalkanı Harekatı"ndaki gelişmeler ele alınacak. TBMM'de kapalı oturumda konuşulanlar 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında olacak. TBMM kapalı oturumu ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

KAPALI OTURUM NEDİR?

Kapalı oturum, bir kurulun, meclisin yaptığı ve üyeleri ve ilgililer dışındakilere açık olmayan, dışarıdan kimselerin katılmasına ve görüşmeleri izlemesine, konuşulanları dinlemesine izin verilmeyen, saklı kalması gereken bir konunun görüşüldüğü toplantıdır.





MECLİS KAPALI OTURUMU NEDİR? NASIL YAPILIR?

1- Kapalı oturum kararları nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Başbakanın veya bir bakanın veya bir siyasî parti grubunun yahut yirmi milletvekilinin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabilir.

Kapalı oturum önergesi verilince, kapalı oturumda buluna-bilecek şahıslar dışında herkes, toplantı salonundan çıkarılır. Salon boşaldıktan sonra kapalı oturum önergesinin gerekçesi dinlenir. Bu gerekçe Hükümet adına Başbakan veya bir bakan veya siyasî parti grubu sözcüsü veya önergedeki birinci imza sahibi milletvekili yahut onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekili tarafından açıklanır. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. Yukarıdaki fıkrada söz konusu görüşmelerin tutanakları kâtip üyelerce tutulur. Ancak, Genel Kurul uygun görürse, yeminli stenolar bu görevi yerine getirebilirler. Bakanlar ve dinleyici olarak Cumhurbaşkanı kapalı oturumlarda bulunabilirler. Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. Bunlar Devlet sırrı olarak saklanır. Kapalı oturumu gerektirmiş olan sebep ortadan kalkınca, Başkan, açık oturuma geçilmesini teklif eder. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.

2- Kapalı oturum tutanakları

Kapalı oturum tutanaklarının birleştirilmesinden sonra, kapalı bir oturum akdedilerek eski tutanak özeti okunur. Özetle birlikte tutanak bir zarfa konarak hazır bulunan kâtip üyeler tarafından hemen mumla mühürlenir ve Meclis arşivine verilir.

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra yayımlanabilir.Bunların daha önce veya sonra yayımlanması hususunda Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine işaret oyuyla karar verir.

3- Görüşmelerin tamamlanması

Tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, her konuda, her siyasî parti grubunun grupları adına ve iki üyenin kendileri adına birer defa konuşma hakları vardır. Bu konuşmalar yapıldıktan sonra görüşmelerin devam etmesine dair önerge verilmemişse, Başkan görüşmelerin tamamlandığını bildirir.

Görüşmelerin devam etmesine dair önerge verilmiş ve bu önerge de Genel Kurulun işaret oyuyla kabul edilmiş ise, birinci fıkra gereğince siyasî parti gruplarına ve milletvekillerine ikinci defa konuşma hakkı doğar.