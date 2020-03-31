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  3. Meclis Hastanesinde görevli doktorun ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı

Meclis Hastanesinde görevli doktorun ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı

Meclis Hastanesinde görevli doktorun ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı

Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine ikinci kez yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine ikinci kez yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

AA'nın aktardığı habere göre, TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Coronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covit-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır." 

Başkanlıktan 29 Mart Pazar günü yapılan bilgilendirmede, doktorun şehir hastanesinde yapılan ilk test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtilmişti.


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