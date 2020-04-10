Meclis gündemi nedir? Meclis toplantısı saat kaçta?

Meclis gündemi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Halk arasında af yasası olarak bilinen İnfaz yasası görüşmeleri devam ediyor. Dün saat 14.00'te müşahede ile açılan TBMM Genel Kurulunun 80. Birleşimi 00.45’te sona erdi. Peki, Meclis toplantısı bugün saat kaçta? sorusunun yanıtı haberimizde..

MECLİS TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Meclis, 10 Nisan 2020 Cuma günü saat 14.00’te toplanacak.

MECLİS GÜNDEMİ NEDİR?

Meclis alınan karar gereğince Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri sırasıyla görüşmek için toplanacak.

MECLİSTE DÜN NELER GÖRÜŞÜLDÜ?

Teklifin 1, 2 ila 10'uncu maddeleri kabul edildi. (S. Sayısı: 207) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri yapıldı.