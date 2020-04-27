Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9873
  • 7,5762
  • 384.412
  • 100938
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meclis Başkanı Şentop: Türkiye demokrasideki karanlık sayfaları açılmamak üzere kapattı

Meclis Başkanı Şentop: Türkiye demokrasideki karanlık sayfaları açılmamak üzere kapattı

Meclis Başkanı Şentop: Türkiye demokrasideki karanlık sayfaları açılmamak üzere kapattı

TBMM Başkanı Şentop: "Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır."

TBMM Başkanı Şentop: "Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır."

AA


Kısıtlama sona erdi, Bayrampaşa halinde uzun kuyruklar oluştu!

Kısıtlama sona erdi, Bayrampaşa halinde uzun kuyruklar oluştu!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hurma çeşitleri ve özellikleri

Virüsle mücadelenin kalbi! Günde 40 bin çağrı geliyor