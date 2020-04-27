Meclis Başkanı Şentop: Türkiye demokrasideki karanlık sayfaları açılmamak üzere kapattı

TBMM Başkanı Şentop: "Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır."

AA