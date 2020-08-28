MEB'den yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, "21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir." denildi.

Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."