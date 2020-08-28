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  3. MEB'den yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili açıklama
28 Ağustos 2020 Cuma 15:46 | Son Güncelleme:

MEB'den yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili açıklama

MEB'den yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili açıklama

Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmediğini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, "21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir." denildi.

Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."  

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