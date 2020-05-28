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  3. MEB'den YKS'ye hazırlanan öğrencilere çevrimiçi deneme sınavı
28 Mayıs 2020 Perşembe 12:23 | Son Güncelleme:

MEB'den YKS'ye hazırlanan öğrencilere çevrimiçi deneme sınavı

MEB'den YKS'ye hazırlanan öğrencilere çevrimiçi deneme sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatacak.

Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere katkı sağlamak ve uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatılacak. İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavlar 2 oturum halinde yapılacak. İlk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek.

Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.

Çevrimiçi mini deneme sınavlarının ilki 30 Mayıs'ta, 2'ncisi 6 Haziran'da, 3'üncüsü 13 Haziran'da, 4'üncüsü ise 20 Haziran'da yapılacak. Her mini deneme 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler her 2 oturum için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx" adresinden kayıt olabilecek.

- Soruların cevapları aynı gün yayımlanacak

Öğrencilerin her mini denemeden önce ön kayıt yaptırmaları gerekecek. Ön kayıt sınav saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecek. Kayıt yaptıran öğrenciler, sınava başlama saatinden 15 dakika önce sisteme giriş yaparak bekleme odasında bekleyebilecek. Öğrenciler sınav başladıktan sonra başvurmuş olsalar da sınava alınmayacak. Soruların doğru cevapları ve çözümleri aynı gün saat 21.30'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi "Youtube" kanalından yayımlanacak.

Öğrenciler mini deneme sınav sonuçlarını sınav süresi bittikten sonra sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Mini deneme sınav sorularının PDF'leri, çözümleriyle birlikte, "ogmmateryal.eba.gov.tr" ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "https://ogm.meb.gov.tr/" adresinden pazar günü saat 13.00'ten itibaren yayımlanacak.

Mini deneme sınavında sorulan sorular, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafından MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayımladığı sınav konularına uygun olarak hazırlandı. Sınav sonunda her öğrenciye karne de verilecek. Karnede Türkiye, il ve ilçe sıralaması da yer alacak.


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