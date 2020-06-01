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  3. Bakan Selçuk: LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'dan itibaren dağıtılacak
01 Haziran 2020 Pazartesi 12:37 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'dan itibaren dağıtılacak

Bakan Selçuk: LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'dan itibaren dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak" dedi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

20 Haziran 2020 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındı. Önceki yıllarda sınavdan 1 saat sonra öğrenciler tarafından alınan soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesi olasılığının ortadan kaldırılması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek. Ayrıca soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını dağıtan sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak.


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