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MEB'den 'Dergahta etkinlik' haberine açıklama

MEB'den 'Dergahta etkinlik' haberine açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından, "Ortaokul ve Lise Öğrencilerine Dergahta Etkinlik" başlıklı haberde geçen "dergah" kelimesine ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir etkinliğin "dergahta yapıldığı" iddiasının yer aldığı haberde geçen "dergah" kelimesinin etkinlik çizelgesinin detay bölümünde "Şanlıurfa Balıklıgöl Yerleşkesi" ziyaret programını ifade etmek üzere yerel ifadeye atfen yazıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından "Ortaokul ve Lise Öğrencilerine Dergahta Etkinlik" başlıklı haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şanlıurfa Valiliğinin onayıyla gerçekleştirilen '7 Peygamber 7 Tema' konulu değerler eğitimi programı kapsamında ekim ayı içerisinde 'Misafirperverlik ve Cömertlik' teması ele alınmış olup, etkinlik kapsamında yapılacak faaliyetler ilgili komisyon tarafından belirlenmiştir. Etkinlik çizelgesi, tiyatro, skeç, animasyon, şiir-kompozisyon yarışması ve ziyaret programını kapsamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Haberlerde geçen "dergah" kelimesinin etkinlik çizelgesinin detay bölümünde "Şanlıurfa Balıklıgöl Yerleşkesi" ziyaret programını ifade etmek üzere yerel ifadeye atfen yazıldığı belirtilen açıklamada, ziyaret programının velilerin izin onayı ve öğrencilerin gönüllü katılımıyla isteğe bağlı gerçekleştirildiği kaydedildi.

(AA)

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