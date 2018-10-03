MEB: Yaklaşık 142 milyon ders kitabının tamamı öğrencilerimize dağıtılmıştır

Milli Eğitim Bakanlığından ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan yaklaşık 142 milyon adet ders kitabının tamamı öğrencilere dağıtıldı. Bu kapsamda 5 derse ait 10 çeşit ve toplamda yaklaşık 14 milyon adet okul öncesi ve 1. sınıf ders kitabı da öğrencilere dağıtıldı.

(AA)