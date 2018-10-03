MEB: Yaklaşık 142 milyon ders kitabının tamamı öğrencilerimize dağıtılmıştır
Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan yaklaşık 142 milyon adet ders kitabının öğrencilere dağıtıldığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığından ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan yaklaşık 142 milyon adet ders kitabının tamamı öğrencilere dağıtıldı. Bu kapsamda 5 derse ait 10 çeşit ve toplamda yaklaşık 14 milyon adet okul öncesi ve 1. sınıf ders kitabı da öğrencilere dağıtıldı.
(AA)