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  3. MEB: Yaklaşık 142 milyon ders kitabının tamamı öğrencilerimize dağıtılmıştır

MEB: Yaklaşık 142 milyon ders kitabının tamamı öğrencilerimize dağıtılmıştır

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Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan yaklaşık 142 milyon adet ders kitabının öğrencilere dağıtıldığını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığından ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan yaklaşık 142 milyon adet ders kitabının tamamı öğrencilere dağıtıldı. Bu kapsamda 5 derse ait 10 çeşit ve toplamda yaklaşık 14 milyon adet okul öncesi ve 1. sınıf ders kitabı da öğrencilere dağıtıldı. 

(AA)

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