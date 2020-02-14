MEB tacizci memurun işine son verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verdi. Bakanlık, şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlattı.