MEB sınavlarında yapay zeka dönemi başlıyor

YELDA GÖKDAĞ

Milli Eğitim Bakanlığı tüm dünyada TOEFL gibi yabancı dil ölçme sınavlarında kullanılan, Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test’in (Computerized Adaptive Test) yerlisi için kolları sıvadı. Pilot çalışmalarına başlanan ve 1.5 yıl sonra kullanıma sunulacak testle öğrenciler, MEB’in kararı doğrultusunda bazı sınavlara bilgisayar başında girebilecek. Bu sayede kâğıt-kalem testlerinin dönemi de sona ermiş olacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman’dan geldi. Toraman, TBMM’de konuya ilişkin milletvekillerine yönelik yaptığı sunumda şunları kaydetti: 3 ila 23 yaş arasındaki bireyleri kapsayan çalışmalarımız devam ediyor. Bunda da şu an sahadan veri alma aşamasındayız yani ön pilota giriyoruz. Türkiye genelinde bin rehberlik öğretmeniyle yaklaşık binin üzerinde noktada bununla ilgili örnekleme geçmiş olacağız.

Ehliyette kullanılacak

AKŞAM’ın edindiği bilgilere göre, testin yazılım çalışmaları tamamlandığında sınav sistemine uygunluğu yeniden gözden geçirilecek ve hangi sınavlar için kullanılabileceği konusunda karar alınacak. İlk olarak MEB’in düzenlediği ehliyet sınavlarında kullanılabileceği kaydedilen yeni testin kullanım alanı, testin başarısı ve verimlilik oranına göre ilerleyen yıllarda yaygınlaştırılacak.

KOPYA TARiHE KARIŞACAK

Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test’in (CAT) en temel özelliği her soruyu öğrencinin bilgi ve yetenek kestirimine göre sıralaması. Yani bu testte her öğrenci; bilgisayar ortamında kendisine uyarlanmış testi çözecek ve testte sorular öğrencinin başarı ya da başarısızlığına göre anlık olarak belirlenecek. Öğrenci sorulara doğru cevap verdikçe daha zor, yanlış cevap verdikçe daha kolay sorular gelecek. Yeni test sayesinde, kopya da tarihe karışacak. TÜBİTAK işbirliğinde geliştirilen testin ön pilot çalışmaları kapsamında MEB İl Milli Eğitim Müdürlükleri de çalışma yürütüyor.