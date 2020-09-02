MEB sertifika yükleme nasıl yapılır? MEB sertifika indirme ekranı
Okullarda internet erişimi bulunan tüm cihazlarda internet erişiminin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için http://sertifika.meb.gov.tr adresinde bulunan MEB sertifikasının internet erişimi sağlayan cihazlara kurulması gerekiyor. Peki, MEB sertifika yükleme nasıl yapılır? MEB sertifika indirme ekranı...
MEB sertifika indirme ekranı yoğun ilgi görüyor. Okullarda internet erişimi bulunan tüm cihazlarda internet erişiminin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için http://sertifika.meb.gov.tr adresinde bulunan MEB sertifikasının internet erişimi sağlayan cihazlara kurulması gerekiyor. Kurulumla ilgili http://sertifika.meb.gov.tr adresinde kurulum rehberleri bulunuyor.
MEB SERTİFİKA İNDİRME EKRANI
MEB SERTİFİKASI NASIL YÜKLENİR?
1-Masaüstüne indirdiğiniz sertifikaya çift tıkladıktan sonra aşağıdaki Sertifika ekranı gelecektir. Aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere Sertifika Yükle kısmına tıklanır.
2-Sertifika Alma Sihirbazı ekranında aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere Geçerli Kullanıcı seçilip İleri butonuna tıklanır.
3-Aşağıdaki şekildede görüleceği üzere Tüm sertifikaları aşağıdaki depolama alanına yerleştir kısmı seçilip Gözat butonuna tıklanır.
4-Ekrana gelen Sertifika Depolama Alanı Seç menüsünden Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri kısmı seçilip Tamam butonuna tıklanır.
5-Aşağıdaki şekildede görüleceği üzere Gözat kısmına Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri seçilmiş olarak gelecektir. İleri butonuna tıklanılarak bir sonraki adıma geçilir.
6-Sertifika Alma Sihirbazı Tamamlanıyor ekranında aşağıda işeretli alanlar kontrol edildikten sonra Son butonuna tıklanır.
7-Ekrana gelen Güvenlik Uyarısı ekranında Evet butonuna tıklanır
8-Açılan Sertifika Alma Sihirbazı ekranında İçeri aktarma başarılı. uyarısını gördükten sonra Tamam butonuna tıklanır.
9-Yukarıdaki işlemleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Bilgisayarınızı yeniden başlatınız. Windows İşletim Sistemi İçin Sertifika Yükleme işlemi tamamlanmıştır.