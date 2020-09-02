MEB sertifika yükleme nasıl yapılır? MEB sertifika indirme ekranı

MEB sertifika indirme ekranı yoğun ilgi görüyor. Okullarda internet erişimi bulunan tüm cihazlarda internet erişiminin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için http://sertifika.meb.gov.tr adresinde bulunan MEB sertifikasının internet erişimi sağlayan cihazlara kurulması gerekiyor. Kurulumla ilgili http://sertifika.meb.gov.tr adresinde kurulum rehberleri bulunuyor.

MEB SERTİFİKASI NASIL YÜKLENİR?

1-Masaüstüne indirdiğiniz sertifikaya çift tıkladıktan sonra aşağıdaki Sertifika ekranı gelecektir. Aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere Sertifika Yükle kısmına tıklanır.

2-Sertifika Alma Sihirbazı ekranında aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere Geçerli Kullanıcı seçilip İleri butonuna tıklanır.

3-Aşağıdaki şekildede görüleceği üzere Tüm sertifikaları aşağıdaki depolama alanına yerleştir kısmı seçilip Gözat butonuna tıklanır.

4-Ekrana gelen Sertifika Depolama Alanı Seç menüsünden Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri kısmı seçilip Tamam butonuna tıklanır.

5-Aşağıdaki şekildede görüleceği üzere Gözat kısmına Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri seçilmiş olarak gelecektir. İleri butonuna tıklanılarak bir sonraki adıma geçilir.

6-Sertifika Alma Sihirbazı Tamamlanıyor ekranında aşağıda işeretli alanlar kontrol edildikten sonra Son butonuna tıklanır.

7-Ekrana gelen Güvenlik Uyarısı ekranında Evet butonuna tıklanır

8-Açılan Sertifika Alma Sihirbazı ekranında İçeri aktarma başarılı. uyarısını gördükten sonra Tamam butonuna tıklanır.

9-Yukarıdaki işlemleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Bilgisayarınızı yeniden başlatınız. Windows İşletim Sistemi İçin Sertifika Yükleme işlemi tamamlanmıştır.