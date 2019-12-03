'MEB protokolünde ayrımcılık' haberine Bakanlık'tan yanıt

Milli Eğitim Bakanlığı ile Arçelik firması arasında imzalanan protokolde, imam hatip okullarına yönelik ayrımcılık yapıldığı iddia edilmişti. 81 ilde 100 ortaokulda başlatılacak projenin anlaşma protokolünde, "İmam hatip okulları seçilmeyecektir" ibaresinin yer aldığı belirtilmişti.

MEB, basına yansıyan yansıyan haberle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık: İmam hatip okulları kesinlikle olmayacak” başlıklı haberle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Temel Eğitim Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨müz ile Arc¸elik A.S¸. arasındaki “Dijital Kanatlar” Projesi I·s¸ Birligˆi Anlas¸ması 25.11.2019 tarihinde imzalanmıs¸tır. Protokol, ilgili Genel Müdürlüğümüze bagˆlı ortaokulları kapsadıgˆı ic¸in yazıda anlas¸manın yol ac¸tıgˆı hukuki sorumluluk geregˆi “okul ve o¨gˆretmen sec¸im kriterleri” belirtilmis¸ olup, hatalı bildirim yapılmaması için dikkat edilecek hususlar bölümünde söz konusu ifadeye verilmiştir. İş birliği protokolleri, tarafı olan genel müdürlüklerin bağlı oldukları okulları kapsamaktadır.

İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de ögˆrencilerimize teknolojiyi etkin kullanabilme becerilerinin kazandırılması, nitelikli ortam ve etkinliklerin planlanarak uygulanması adına çok sayıda benzer iş birliği çalışması bulunmaktadır.

Ayrıca, 03.12.2019 tarihi itibariyle söz konusu protokolün kapsamı genişletilerek İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de katılımı sağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.