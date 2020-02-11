MEB LGS örnek sorular 2020: LGS Şubat ayı örnek sorular yayınlandı mı?

LGS Şubat ayı örnek sorular yayınlandı mı? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. MEB her ay öğrencilere faydalı olması adına LGS örnek soruları yayınlıyor. MEB tarafından en son Ocak ayı LGS örnek soruları yayınlandı. Bu soruları çözenler sabırsızlıkla Şubat ayı LGS örnek sorularının yayınlanmasını bekliyor. LGS Şubat ayı örnek sorular ile ilgili son gelişmeleri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

LGS Şubat ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. LGS Şubat ayı örnek soruları MEB tarafından yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

LGS 2020 OCAK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA

LGS 2020 için dördüncü soru kitapçığı yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden ocak ayı örnek sorularına ulaşabilirsiniz.

LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ



LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.