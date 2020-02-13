MEB EKYS 2020 geç başvurusu nasıl yapılır? Müdür yardımcılığı (EKYS) sınavı ne zaman?

MEB EKYS sınavı yoğun ilgi görüyor. MEB EKYS 2020 geç başvurusu bugün saat 23:59'a kadar alınıyor. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 300,00 TL olarak yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınav, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 10:15’de gerçekleştirilecek. Cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

EKYS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

2020 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS), 15 Mart 2020 tarihinde aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

010-Adana

030-Afyonkarahisar

062-Ankara - Çankaya

070-Antalya

090-Aydın

100-Balıkesir

140-Bolu

160-Bursa

170-Çanakkale

190-Çorum

200-Denizli

210-Diyarbakır

220-Edirne

230-Elâzığ

240-Erzincan

250-Erzurum

260-Eskişehir

270-Gaziantep

310-Hatay

320-Isparta

330-Mersin

341-İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343-İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

344-İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

352-İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

360-Kars

380-Kayseri

400-Kırşehir

410-Kocaeli

420-Konya

430-Kütahya

440-Malatya

450-Manisa

460-Kahramanmaraş

470-Mardin

480-Muğla

490-Muş

510-Niğde

520-Ordu

530-Rize

540-Sakarya

550-Samsun

580-Sivas

590-Tekirdağ

600-Tokat

610-Trabzon

630-Şanlıurfa

650-Van

670-Zonguldak

710-Kırıkkale

720-Batman

780-Karabük