MEB EKYS 2020 geç başvurusu nasıl yapılır? Müdür yardımcılığı (EKYS) sınavı ne zaman?
MEB EKYS 2020 geç başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı gündemin en çok araştırılan soruları arasında yerini aldı. MEB EKYS sınavına katılacak adaylar başvurularını, 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Ancak bu tarihler arasında başvurularını yapamayanlar geç başvuru gününde işlemini gerçekleştirebiliyor. MEB EKYS geç başvuruları ile ilgili merak edilenler haberimizde..
MEB EKYS sınavı yoğun ilgi görüyor. MEB EKYS 2020 geç başvurusu bugün saat 23:59'a kadar alınıyor. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 300,00 TL olarak yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.
EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yazılı sınav, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 10:15’de gerçekleştirilecek. Cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
EKYS SINAVI NEREDE YAPILACAK?
2020 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS), 15 Mart 2020 tarihinde aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
010-Adana
030-Afyonkarahisar
062-Ankara - Çankaya
070-Antalya
090-Aydın
100-Balıkesir
140-Bolu
160-Bursa
170-Çanakkale
190-Çorum
200-Denizli
210-Diyarbakır
220-Edirne
230-Elâzığ
240-Erzincan
250-Erzurum
260-Eskişehir
270-Gaziantep
310-Hatay
320-Isparta
330-Mersin
341-İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343-İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
344-İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
352-İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360-Kars
380-Kayseri
400-Kırşehir
410-Kocaeli
420-Konya
430-Kütahya
440-Malatya
450-Manisa
460-Kahramanmaraş
470-Mardin
480-Muğla
490-Muş
510-Niğde
520-Ordu
530-Rize
540-Sakarya
550-Samsun
580-Sivas
590-Tekirdağ
600-Tokat
610-Trabzon
630-Şanlıurfa
650-Van
670-Zonguldak
710-Kırıkkale
720-Batman
780-Karabük