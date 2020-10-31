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31 Ekim 2020 Cumartesi 01:44 | Son Güncelleme:

MEB çağrı merkezi dünya ikincisi oldu

MEB çağrı merkezi dünya ikincisi oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın çağrı merkezinin dünya çapındaki yarışmada ikincilik ödülü aldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın çağrı merkezinin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da düzenlenen dünya çapındaki yarışmada ikincilik ödülü aldığını bildirdi.

Selçuk, Bakanlık olarak bilim ve teknoloji hususlarında ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ettiklerinin altını çizerek “Çağrı merkezimiz Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada dün ikincilik ödülü aldı. Bunun için de mutluyuz. Akademik muhtevayı yapay zekayla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz” ifadelerini kullandı.

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