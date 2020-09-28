28 Eylül 2020 Pazartesi 00:23 | Son Güncelleme:
MEB bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı
AA
Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.
Sonuçlar, "http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2020_DPY_Sonuc_Bue47nc2q25/" internet adresinden öğrenilebiliyor.
5 Eylül'de yapılan sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı.