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  3. Mayısın son günlerinde şaşırtan kar yağışı! Her yer bir anda beyaza büründü
29 Mayıs 2020 Cuma 00:45 | Son Güncelleme:

Mayısın son günlerinde şaşırtan kar yağışı! Her yer bir anda beyaza büründü

Mayısın son günlerinde şaşırtan kar yağışı! Her yer bir anda beyaza büründü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak bir süre sonra yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

AA'nın aktardığı habere göre, kar yağışı nedeniyle Kumalar Dağı, beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünün bölgedeki radar istasyonu çalışanları, kar yağışını görüntüledi.


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