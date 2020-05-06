Mayıs işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İşte başvuru sorgulama ekranı…

Mayıs işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılıyor. İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başladı. İŞKUR işsizlik maaşı başvuru sorgulama ekranı haberimizde…

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İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik maaşı mayıs ayı ödemeleri ile ilgili, “Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik ödeneğini ödemeye başladık.” demişti.

26 Nisan'a kadar IBAN numaralarını bildirmiş olan hak sahiplerinin ödemelerini banka hesabından alacağını vurgulayan Bakan Selçuk, "IBAN bilgisini kuruma bildirmeyen, hatalı bildiren veya IBAN’ı olmayan hak sahiplerinin de ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapılmaya devam edilecek" dedi.

Sosyal mesafe kuralı gereğince, PTT önünde yoğunlaşma yaşanmaması için maaş alacak vatandaşlar TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödemelerini alabilecek. TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 ile bitenler bugünden, 6-8 ile bitenler de yarından itibaren PTT şubelerinden işsizlik ödeneğini çekebilecekler.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan şartlar İŞKUR’un resmi internet sitesinde şu şekilde belirtildi;

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak