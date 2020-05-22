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  3. Mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı. Ilgaz Dağı beyaza büründü
22 Mayıs 2020 Cuma 22:02 | Son Güncelleme:

Mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı. Ilgaz Dağı beyaza büründü

Mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı. Ilgaz Dağı beyaza büründü

Kastamonu ve Çankırı illeri sınırında kalan Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerine mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, mayıs ayında yağan karla adeta beyaz örtüyle kaplandı.

AA'nın aktardığı habere göre, kışın yağan karın hava sıcaklığı nedeniyle eridiği Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, karla yeniden beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklığı da sıfırın altına indi.

Ilgaz Dağı'ndan seyahat edenler, araçlarını park ederek hatıra fotoğrafı çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın yüksek kesimlerde hafif şekilde devam edeceğini belirtti.


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Mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı. Ilgaz Dağı beyaza büründü
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